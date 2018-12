Reprodução

Quando alguém rouba seus pertences, seja um item valioso ou sentimental, é completamente natural sentir-se indignado, mas um ladrão conseguiu mudar o jogo e ganhar simpatia por seu crime.

O cantor Steve Valentine, do Reino Unido, foi ao Twitter para revelar que seu colega de apartamento recebeu um e-mail de um ladrão que havia roubado o laptop dele. O aparelho tinha em seu HD trabalhos e outros arquivos de seu curso universitário.

Desculpando-se pelo roubo, o ladrão disse no e-mail que era pobre e que precisava de dinheiro, mas se ofereceu para enviar quaisquer arquivos que o aluno pudesse precisar por conta do seu curso.

"Olá. Sinto muito por roubar seu laptop. Eu sou extremamente pobre e preciso do dinheiro. Eu deixei para trás seu celular e sua carteira, então eu espero que isso te ajude em algo", diz o e-mail enviado pelo ladrão.

"Eu posso ver que você é um estudante universitário. Se existir algum arquivo que você precisa no laptop, como trabalhos da faculdade, me avise e eu vou enviar ele para você. Novamente, me desculpe", conclui.

O tuíte de Stevie já foi curtido mais de 229 mil vezes, com muitas pessoas expressando simpatia pela pessoa que roubou o computador. "Este é o ladrão mais legal que eu já vi", escreveu um internauta no microblog. "Pelo menos ele foi gentil e explicou a situação", disse outra pessoa na mesma rede social.

