Após ganhar o seu primeiro celular, Iracema Poliquezi, de 73 anos, não sabia fazer os comandos mais básicos disponíveis no aparelho, demorando dois dias para visualizar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo. Para ajudar, o namorado da neta de Iracema criou um manual escrito à mão, mostrando o passo a passo. A atitude do jovem caiu nas redes e viralizou.

O rapaz se chama Alexandre Drabecki, 23. Em entrevista ao Extra, o jovem confirmou que a intenção foi ser o mais didático possível, já que a idosa não entendia os ícones e acabava perguntando tudo. O tutorial de como ler, enviar mensagens, ouvir e mandar áudios foi entregue a Dona Iracema no último sábado (24).

A vó da minha mina ganhou um celular pela primeira vez e eu fiz um manual pra ela aprender a mexer no zap pic.twitter.com/GNDTvmmmwj — ale drabecki FH (@aledrabe) 24 de novembro de 2018 Embed:

Agora a avó já está fazendo parte do grupo da família no WhatsApp, enfrentando ainda dificuldades para acompanhar a quantidade de mensagens e diferenciar as antigas das novas, segundo relatado pela neta Nicole Moraes, 19, ao Extra.

No Twitter, várias pessoas se surpreenderam com a iniciativa. Muitas delas também tinham dificuldades para ensinar aos avós, mas agora vão replicar a atitude do Alexandre. "Já providenciei para a minha avó aprender", escreveu uma internauta. Na tentativa de ajudar outras pessoas, o documento foi digitalizado e está disponível para downloads na rede social do garoto.