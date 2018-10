Atriz de 36 anos foi fotografada usando seu iPhone X Reprodução

Uma atriz russa pode ter perdido uma incrível quantia de aproximadamente R$ 6 milhões, depois de ter sido fotografada usando seu iPhone. Ksenia Sobchak, uma jornalista, política e apresentadora de reality shows, é a embaixadora da Samsung da Rússia.

A atriz de 36 anos foi fotografada usando seu iPhone X - apesar de ter tentado escondê-lo embaixo de uma folha de papel - durante uma entrevista na televisão. Sobchak agora está sendo processada pela Samsung por causa da gafe. Ela é obrigada por contrato a aparecer em público com seu smartphone Samsung.

Segundo o jornal britânico The Mirror, ela é considerada uma versão russa de Paris Hilton e é casada com o ator Maxim Vitorgan. Ksenia Sobchak é filha do ex-prefeito de São Petersburgo, Anatoly Sobchak – considerado um dos mentores políticos de Vladimir Putin. A mulher concorreu contra Putin nas eleições presidenciais russas no começo do ano.

