Tim Cook, presidente-executivo da Apple

A Apple vai anunciar mais produtos ainda em 2018. A empresa revelou nesta quinta-feira (18) que vai realizar um evento no dia 30 de outubro no Brooklyn, Nova York (EUA), em que deverá lançar novos iPads Pro e possivelmente atualização para sua linha de laptops MacBook. Como sempre, a companhia manteve segredo sobre as novidades.

Especialistas acreditam que o novo iPad Pro terá uma tela de ponta e, pela primeira vez, vai estrear a tecnologia de reconhecimento facial FaceID, em substituição ao leitor de impressões digitais TouchID. Também foi relatado que o iPad Pro estará disponível com displays de de 11 e 12,9 polegadas.

O evento de outubro também é onde a Apple provavelmente anunciará o sucessor para o laptop MacBook Air. Em agosto, a Bloomberg informou que o notebook terá molduras mais finas e um display de retina de alta resolução. Espera-se que o modelo seja inserido como a nova opção de baixo custo da empresa.

Na ocasião, a gigante americana também deve compartilhar os detalhes sobre iOS 12.1, que oferece suporte para a tecnologia dual-SIM, e a próxima atualização do watchOS. O último grande evento da Apple foi realizado no mês de setembro, onde a empresa lançou o iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR.

