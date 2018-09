Divulgação/Oppo

A fabricante chinesa Oppo está prestes a lançar o primeiro celular do mundo com 10 GB de memória RAM. O telefone, chamado Oppo Find X, tem especificações que poderiam ser comparadas às de alguns computadores disponíveis no mercado. O modelo registrado no órgão regulador chinês das telecomunicações lista uma versão com 256 GB de espaço interno.

O Oppo Find X é alimentado por um processador Snapdragon 845, da Qualcomm. A tela é um display AMOLED de 6,4 polegadas com resolução de 2.340 x 1.080 pixels. O modelo ainda tem suporte para carregamento rápido, reabastecendo 50% da bateria em apenas 15 minutos.

Para alimentar essa tela, o dispositivo usa gráficos integrados - o Adreno 630. O mais impressionante, porém, é que o telefone tem 10 GB de memória RAM. O iPhone XS, por exemplo, tem apenas 4 GB de RAM, enquanto alguns modelos do MacBook Pro têm 8 GB. Ainda não há, porém, previsão de lançamento do smartphone no mercado chinês nem no brasileiro, já que a Oppo não vende seus produtos no Brasil.

