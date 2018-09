Veículo híbrido será entregue aos primeiros compradores apenas em 2019 Divulgação

A pré-venda do primeiro carro voador do mundo começará em outubro, disse a fabricante nesta terça-feira (25). O modelo, um veículo híbrido desenvolvido pela Terrafugia Inc, uma subsidiária da chinesa Geely Auto Group, será entregue aos primeiros compradores apenas em 2019.

O carro é capaz de abrigar dois passageiros e precisará de uma pista para decolar e aterrissar. A alternância entre o modo de voo e o de direção comum levará apenas um minuto, segundo a fabricante. Em sua fase inicial, o veículo será oferecido apenas ao mercado americano. O preço do modelo ainda não foi determinado.

O carro da Terrafugia substituirá parcialmente aeronaves pequenas e será usado principalmente por empresas, governos e empresas de transporte. O próximo protótipo da empresa, o TF-2, será revelado em outubro também. Acredita-se que o modelo, capaz de decolar e pousar verticalmente, atinja os mercados em 2023.

