Reprodução

A Oi anunciou que vai começar um mutirão de divulgação da sua nova oferta de internet banda larga por fibra óptica no Recife. A operadora vai reunir o time de vendas e demais colaboradores nesta quarta-feira (26) para realizar arrastão de vendas no bairro do Espinheiro, na Zona Norte. Além do Recife, a chamada Oi Fibra foi lançada em mais 20 cidades do Brasil.

Segundo a operadora, a opção estará presente em 25 municípios até o fim do ano, com planos de conexão de até 200 Mbps. A companhia diz que utilizou sua rede de mais de 350 mil km de fibra já existente para acelerar a entrega do produto até a casa do cliente.

A fibra óptica da Oi tem ofertas para diferentes perfis de consumidores por preços de R$ 99,90 (50 Mbps), R$ 149,90 (100 Mbps) e R$ 189,90 (200 Mbps). A Oi informa que será possível integrar os serviços nos planos Oi Total, que combinam telefonia móvel, embora os valores não tenham sido divulgados.

