A Argélia desativou sua internet em todo o país durante a aplicação do exame nacional para formandos no ensino médio, em uma tentativa de impedir que os alunos colassem na prova. A conexão, tanto móvel quanto fixa, foi cortada do ar por uma hora para evitar vazamentos.

A medida tenta impedir que os episódios registrados em 2016 se repitam, quando questões foram vazadas em redes sociais antes e durante o exame. Como resultado, as autoridades pediram aos provedores de internet que bloqueassem o acesso às mídias sociais em 2017, mas o pedido voluntário não foi o suficiente.

O governo informou ao jornal argelino Annahar que o Facebook ficou bloqueado no país durante todo o período de testes em 2018. Além disso, todos os dispositivos eletrônicos com acesso à internet - tanto para os alunos quanto para os funcionários - foram banidos das duas mil salas onde foram aplicadas as provas.

Câmeras de vigilância, detectores de metal e bloqueadores de celulares também foram instalados nos locais de prova. Segundo a BBC, 700 mil estudantes fizeram os exames de certificação do ensino médio, com os resultados esperados para 22 de julho.

