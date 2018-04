Spotify afirmou que a funcionalidade ainda está em fase beta e deve ser aprimorada em um futuro breve Wikimedia Commons

O Spotify começou a testar uma maneira de filtrar músicas com letras explícitas. O recurso foi introduzido em seus aplicativos para iPhone e iPad - seis anos depois de ter sido solicitado em seus fóruns online, segundo informou a BBC. A novidade ainda está em fase de testes.

O recurso, que só está disponível para assinantes premium do Spotify, apenas impede que o aplicativo toque as faixas impróprias, em vez de substituí-las por versões censuradas, como acontece no rádio.

Até então, tudo o que o Spotify fazia era indicar que a música tinha versos explícitos, mas isso não impedia que o usuário a reproduzisse mesmo assim. Rivais como o Apple Music já têm controles parentais para que os responsáveis bloqueiem faixas explícitas automaticamente.

Procurado pela BBC, o Spotify afirmou que a funcionalidade ainda está em fase beta e deve ser aprimorada em um futuro breve. "Estamos sempre testando novos produtos e experiências no Spotify, mas não temos mais notícias para compartilhar no lançamento de um produto neste momento", informou.