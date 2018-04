WhatsApp vai se adequar à nova legislação de dados pessoais europeia Wikimedia Commons

Se você é adolescente ou tem um filho nessa faixa etária, é melhor ficar atento. Isso porque o WhatsApp, o aplicativo de troca de mensagens que pertence ao Facebook, pretende trocar seus termos de uso para introduzir um adendo informando que é preciso ter pelo menos 16 anos para usar o serviço. A informação foi obtida pelo site especializado WABetaInfo.

Segundo informa o WABetaInfo, os novos termos de serviço estarão disponíveis antes do dia 25 de maio - data em que a nova legislação de dados pessoais europeia entra em vigor. A partir da mudança, será recomendado ter pelo menos 16 anos para criar uma conta e usar o aplicativo. Atualmente, essa idade mínima é de 13 anos.

O aplicativo, no entanto, abre uma exceção atualmente e diz que se a idade do usuário for considerada insuficiente para validar a aceitação dos termos de uso, um responsável legal poderá fazer isso por ele.

É impossível, porém, que o WhatsApp controle a idade de seus usuários e é comum que menores de 13 anos tenham esse serviço instalado em seus telefones. Antes de ser instalado em um smartphone, o WhatsApp apenas pede para que a pessoa aceite os termos de condições de uso, nos quais a faixa etária mínima é citada. A mudança, portanto, será ineficaz em limitar isso.

LeiaJá também

--> Foto de mão no WhatsApp ajuda polícia a prender traficante