Aplicativo Petworking tem versões para Android e iPhones Divulgação/Petworking

Quem mora em casa ou apartamento sabe que o simples descuido de deixar um portão aberto pode ocasionar a fuga de um bichinho de estimação. Nestes casos, muitos donos recorrem à internet para tentar encontrar seu animal novamente. Mas um novo aplicativo, chamado Petworking, quer facilitar a busca através de um serviço simples e organizado.

A ideia do aplicativo surgiu da observação do empresário Helder Klaar, que notou que muitos usuários das redes sociais postavam sobre animais perdidos. "Se eu perdi meu cachorro e uma pessoa que mora a dez quadras de mim não me conhece, como vai saber que é meu pet?", indagou Helder.

No Petworking, os donos criam perfis dos seus animais com informações detalhadas das suas características físicas e comportamentais. Assim, em caso de perda ou sumiço, os outros usuários do aplicativo ajudam a encontrar os bichinhos desaparecidos.

Outro benefício do aplicativo, é que a plataforma faz uma ponte entre quem tem um bichinho para doar e quem quer adotar. O serviço ainda indica pet shops, clínicas 24h, adestradores e hotéis parceiros localizados perto do usuário, tudo para facilitar a vida de quem ama e cuida do seu bichinho. Ficou interessado? O Petworking está disponível gratuitamente para dispositivos com Android e iPhones.

