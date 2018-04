Instagram anunciou que a partir desta terça-feira (10) o modo foco começará a ser liberado em seu aplicativo Reprodução

O Instagram anunciou que a partir desta terça-feira (10) o Modo Foco começará a ser liberado em seu aplicativo. A novidade simula o recurso de câmera presente no modelo iPhone 7 Plus ou superior, que tira fotos ou grava vídeos nos stories com efeito de profundidade que dá um ar profissional aos registros.

Ao abrir a câmera do Instagram, o usuário verá a nova opção logo abaixo do botão de gravação. Assim que um rosto for identificado, ele permanecerá focado e o segundo plano levemente desfocado, para garantir que a pessoa se destaque na foto.

Assim que o fundo já estiver desfocado, basta ou apertar o botão para fotografar ou segurar para gravar um vídeo. Simples assim. Quando terminar, o usuário pode adicionar ferramentas criativas, como filtros, figurinhas e textos, ao seu retrato ou vídeo antes de enviá-lo para seus amigos pelo em uma mensagem direta ou adicioná-lo à sua história.

Segundo o Instagram, o modo foco está disponível para iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+, X e determinados aparelhos Android. Essa atualização é oferecida como parte da versão 39.0 do Instagram para iOS na App Store da Apple e para Android no Google Play.

