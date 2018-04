Novo campus da Apple nos EUA tem painéis solares ao redor de seu enorme teto Divulgação/Apple

A Apple anunciou nesta segunda-feira (9) que seu negócio agora é alimentado por fontes de energia 100% renováveis. Isso significa que todas as lojas próprias, escritórios, centros de dados e instalações da companhia localizadas em 43 países - incluindo os EUA, Reino Unido, China e Índia - funcionam de forma sustentável. Além disso, dez parceiros de fabricação da companhia se comprometeram a fazer o mesmo.

"Estamos comprometidos em deixar o mundo melhor do que o encontramos. Depois de anos de trabalho duro, estamos orgulhosos de ter alcançado esse marco significativo", disse o CEO da Apple, Tim Cook, em comunicado à imprensa.

"Vamos continuar ampliando os limites do que é possível com os materiais em nossos produtos, a forma como os reciclamos, nossas instalações e nosso trabalho com fornecedores para estabelecer novas fontes criativas e voltadas para o futuro de energia renovável, porque sabemos o futuro depende disso", ressaltou.

A fabricante do iPhone tem trabalhado gradualmente para tornar seus produtos e operações mais ecológicos. Isso incluiu a construção do seu novo campus em Cupertino, nos EUA, que tem painéis solares ao redor de seu enorme teto para garantir que o complexo em formato de nave seja totalmente verde.

A empresa introduziu projetos semelhantes em todo o mundo, inclusive na China, onde construiu projetos de energia eólica e solar para neutralizar as emissões geradas por seus processos de fabricação.

Já em 2014 a empresa havia anunciado que todos os seus centros de dados funcionavam com energia renovável. Agora a Apple mantém esse compromisso à medida que constrói novas infraestruturas na Dinamarca e em outros países. Mas grande parte dos produtos reais da Apple é feita por fornecedores, sobre os quais ela não tem controle direto.

