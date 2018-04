Arábia Saudita vai punir quem espionar o telefone do parceiro sem permissão Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

A Arábia Saudita vai punir quem espionar o telefone do parceiro sem permissão com pena de até um ano de prisão e multa elevada, anunciou nesta segunda-feira (2) o governo. A punição máxima será aplicada se o marido ou a mulher enviar as informações obtidas na invasão por meios eletrônicos de comunicação.

A punição varia de prisão por um período não superior a um ano e multa de até US $ 133 mil (cerca de R$ 440 mil). A penalidade é imposta ao marido ou esposa no caso de acessar ilegalmente o smartphone do outro, e isso bastaria como prova de que o telefone estava protegido por uma senha que foi decifrada para invadir a privacidade.

No entanto, se o telefone for acessado, mas o parceiro não compartilhar as informações obtidas, o crime resultará em uma penalidade com uma advertência de um juiz. O assessor jurídico Abdul Aziz bin Batel disse que os crimes relacionados à tecnologia da informação envolvem quaisquer dispositivos como computadores, celulares e câmeras, e são puníveis de acordo com a lei.

Os crimes também envolvem acesso ilegal a um site para alterar o design do site, danificá-lo, modificá-lo, ocupar seu endereço, invadir a privacidade e infringir a vida privada por meio do uso indevido de celulares equipados com câmeras e atos semelhantes.

