Formato vertical é especial pára celulares Divulgação

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (7) que irá produzir vídeos exclusivos para celular, com o diferencial de serem na posição vertical. O vice-presidente de produtos do serviço de streaming, Todd Yelling, informou que a ideia não é trabalhar com conteúdo novo, e sim disponibilizar teasers de filmes e séries já disponíveis na plataforma.

O formato proposto para a novidade, que fará parte do aplicativo da Netflix, se assemelha ao já conhecido formato de stories, que começou no Snapchat e hoje faz sucesso no Instagram. O ‘Mobile Previews’ deve ser disponibilizado em abril, primeiro para iOS e em seguida para o Android, e contará com minitrailers de 30 segundos, aproximadamente. Segundo Yelling, a ideia é apresentar opções de conteúdo aos usuários e ajudá-los no processo de encontrar algo novo para assistir.

A ordem em que os vídeos aparecem na tela será personalizada de acordo com os gostos de cada pessoa. “Nós vamos mostrar o que achamos que você vai gostar mais. Mas também vamos dar diversidade. Queremos garantir que você veja vários tipos de conteúdo”, afirmou o vice-presidente em uma coletiva de imprensa na Califórnia.