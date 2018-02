Estudo mostra qual o melhor aplicativo de navegação disponíveis para smartphones Wikimedia Commons

Com tantos aplicativos de navegação disponíveis, pode ser difícil dizer qual fornece o melhor serviço. Felizmente, um novo estudo determinou isso, colocando o Apple Maps, o Google Maps e o Waze uns contra os outros para ver qual é o vencedor.

Desde o início de 2017, o gerente sênior de desenvolvimento corporativo da Adobe, Artur Grabowski, vem colecionando dados do Apple Maps, do Google Maps e do Waze para traçar qual dos serviços pode levar os motoristas ao seu destino mais rápido.

E, após 120 viagens, ele concluiu que o Google Maps é o grande vencedor. Em uma postagem no blog, Grabowski explica que o serviço possui um sistema de cálculo de rotas mais preciso e, por isso, faz o motorista chegar mais rápido a um local. Enquanto isso, o Waze prometeu um tempo de movimentação mais rápido, mas muitas vezes ele chegou ao seu destino depois do previsto.

Durante os testes, o pesquisador levou em conta o tempo de condução estimado para cada aplicativo, partida e hora de chegada, bem como condições de trânsito, entre outros fatores. Ele concluiu que o Waze possui o pior desempenho entre os três apps analisados, seguido do Apple Maps.

O Google Maps saiu na frente. No entanto, o pesquisador alerta que o Apple Maps possui a previsão de chegada mais precisa de todos os apps testados. Já o Waze, segundo o pesquisador, guia os motoristas em rotas mais criativas, como aquelas que passam por bairros pouco movimentados, para manter o motorista em movimento.

"Então, é melhor gastar 30 minutos com o Waze em bairros suburbanos e becos ou gastar 27 minutos com o Google Maps em um engarrafamento rodoviário? Conduzir é estressante e o sentimento de progresso pode ajudar a aliviar a ansiedade relacionada com o transporte", conclui.

