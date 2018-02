Novidade pode ser acessada em computadores, smartphones ou tablets Reprodução

A Sony revelou nesta terça-feira (21) uma nova rede social que reúne parte dos principais recursos da PlayStation Network (PSN). Chamada My PlayStation, a plataforma permite que os jogadores façam gestão do seu perfil de forma simples, conversem com amigos e verifiquem seus troféus conquistados.

A novidade pode ser acessada em computadores, smartphones ou tablets. Os usuários devem clicar na opção My PlayStation localizada na barra de navegação superior no site playstation.com. Depois, basta realizar o login conta a conta da PSN para começar a utilizar os recursos.

A novidade é uma opção útil quando o jogador está longe do seu console, por exemplo. Segundo a Sony, o portal funciona com a maioria dos principais browsers no Windows 10, MacOS 10, iOS 10 ou acima, Android 5 ou superior.

