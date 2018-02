Ideia é utilizar o famoso design em roupas e bonés Reprodução

A Apple parece estar preparada para reviver o seu emblemático logotipo multicolorido, que foi introduzido com o computador doméstico Apple II, em 1977. É que a empresa registrou o pedido de uso de uma nova marca comercial num escritório de patentes e marcas dos EUA, em dezembro do ano passado.

A ideia é utilizar o famoso design em roupas e bonés, que a Apple pretende vender por um preço ainda não divulgado, segundo informa o site The Blast. A empresa já comercializa camisas retrôs, incluindo uma com este logotipo, no seu centro de visitantes localizado no Apple Park, em Cupertino, na Califórnia.

O problema é que nem todos os fãs podem fazer uma visita até a nova sede e camisas com o logotipo vintage da Apple são vendidas por centenas de dólares na web. Talvez um dia seja possível comprá-las em uma Apple Store perto da sua casa ou até no site oficial da marca.

O logotipo foi criado por Rob Janoff em 1977, a pedido de Steve Jobs. As listras multicoloridas fazem referência as barras do Apple II, o primeiro computador doméstico capaz de reproduzir imagens em cores num monitor. Mais tarde, em 1997, Jobs resolveu abandonar o design em favor do símbolo monocromático usado atualmente em iPhones e iPads.

LeiaJá também

--> Ex-Apple diz que criar o iPhone causou seu divórcio