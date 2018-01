Internautas poderão impedir que essas propagandas os sigam Reprodução

O Google anunciou nesta semana novidades para o seu sistema de controle de anúncios. A principal delas é a de que, a partir de agora, os usuários poderão esconder aquelas propagandas de varejo insistentes, que os perseguem por cada site visitado. Em breve, o recurso poderá ser aplicado também na busca, no YouTube e Gmail.

Todas as vezes que um consumidor visita uma loja online e procura por um produto, mas desiste de comprá-lo, ele corre o risco de visualizar propagandas que o incentivem adquirir o item quando abrir um aplicativo ou acessar um site que seja parceiro do programa de anúncios do Google.

Agora, os internautas poderão impedir que essas propagandas os sigam. O novo recurso já funciona nos EUA, mas ainda está sendo liberado gradualmente para usuários de outros países. A mudança de configuração é feita no painel de controle da conta Google.

