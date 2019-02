Prefeito Meira com a noiva, Taty Dantas Reprodução/Facebook

Áudios atribuídos ao prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira, viralizaram entre moradores da Região Metropolitana do Recife neste domingo (17). Em mensagens de voz, o mandatário exige que os cargos comissionados de sua gestão compareçam ao desfile do "Canário Elétrico", pois entre as atrações está a sua noiva, Taty Dantas. O detalhe é que ele ameaça filmar o local para conferir quem foi ao evento.

A reportagem teve acesso aos áudios, onde é possível reconhecer a voz do prefeito. Além das ameaças aos que não prestigiarem a apresentação de sua noiva, o prefeito ainda revela que usou verbas públicas para patrocinar o “Canário Baleado do nosso secretário de educação Denivaldo Freire”. O bloco Canário Baleado é o atual Canário Elétrico.

Para garantir que os seus nomeados comparecessem ao evento – que teve início às 12h deste domingo – o prefeito ameaça filmar um setor que estaria cercado por guardas municipais. Nesse “cordão”, ficariam apenas os cargos comissionados.

Em outro trecho, Meira atribui a “oposição” uma interpretação errada de sua mensagem de voz. “Estou convocando apenas os cargos comissionados, que são nomeados e exonerados pelo prefeito. Não convoquei funcionários. Eles tem que voltar para a faculdade ou a escola”, responde.

Confira os áudios:

O LeiaJá tentou contato com os celulares da assessoria da prefeitura, que respondeu por nota. Confira na íntegra:

"Em resposta à situação envolvendo o prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira, esclarecemos que o mesmo não forçou nenhum funcionário da Prefeitura de Camaragibe a comparecer ao bloco Canário Elétrico. Na verdade foi feita uma convocação apenas daqueles que ocupam cargos comissionados para apoiar o bloco que é tradicional nas prévias carnavalescas do município. Ressaltamos ainda que o órgão municipal não patrocinou a saída do bloco e nenhum show que acontecerá nele. Apenas foi dado apoio com Guarda Municipal e assistência médica, assim como em todos os outros blocos que sairão na cidade."