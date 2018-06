Na avaliação do psolista, o reajuste é 'abusivo e súbito' Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O aumento na tarifa do metrô do Recife pode ser suspenso caso o Congresso Nacional aprove o Projeto de Decreto Legislativo 928/18, do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que busca impedir o reajuste. Além do Recife, o texto também abrange o aumento no preço das passagens em Belo Horizonte, Maceió, João Pessoa e Natal.

A matéria está tramitando na Câmara dos Deputados e susta esses reajustes efetivados na 364ª reunião do conselho de administração da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que opera o metrô nessas capitais. A estatal justificou o aumento com base na recomposição de perdas pela inflação.

Para Chico Alencar, porém, a correção tarifária é muito superior à inflação acumulada desde o último reajuste. O deputado citou como exemplo o Recife, onde a tarifa foi de R$ 1,60 – valor do último reajuste em 2012 – para R$ 3,00. “Com a atualização monetária baseada no IGP-M (FGV), esse valor hoje seria de R$ 2,27, portanto, bem abaixo do reajuste proposto”, afirmou.

Na avaliação do psolista, o reajuste é “abusivo e súbito”, gerando incerteza e instabilidade econômico-financeira aos usuários do serviço público.

*Com informações da Agência Câmara