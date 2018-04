Reprodução/Youtube

O ex-presidente Lula já tem algumas regalias na cela especial onde está preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, como uma televisão e um banheiro exclusivo para ele. O local também não tem grades. O líder petista expressou mais um desejo: ter uma esteira ergométrica para poder fazer exercícios na cadeia. A informação é da colunista Andreza Matais, do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com o jornal, o pedido foi feito pelos advogados de Lula e será decidido pela juíza responsável pela execução penal. Ainda segundo a coluna, o juiz Sérgio Moro não se opôs ao pedido do petista.

A chamada sala especial onde Lula se encontra é um direito previsto na legislação brasileira. Ao decretar a prisão do ex-presidente, Moro já havia ressaltado que “em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal para o início do cumprimento da pena”.

Nesta quarta-feira (11), o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná pediu ao superintendente da corporação no estado, Maurício Valeixo, que transfira o ex-presidente de onde ele se encontra. Entre os argumentos, há riscos para a população que mora no entorno em referência ao acampamento realizado na área por grupos pró-Lula.