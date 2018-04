Partido está fazendo uma campanha em apoio ao ex-presidente Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

A campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde o último sábado (7), vai além dos vídeos gravados pelo petista antes do início do cumprimento da pena pela qual foi condenado na Lava Jato. A legenda começou a divulgar, nesse domingo (8), o endereço da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, no Paraná para que militantes enviem cartas para o ex-presidente.

“O juiz Sérgio Moro, os procuradores da Operação Lava Jato e os policiais federais de Curitiba pensaram que seriam os carcereiros de Lula, mas na verdade vão ser os carteiros do povo brasileiro para o maior símbolo da luta popular que já existiu no Brasil”, diz um comunicado do Comitê Popular em Defesa de Lula e da Democracia Direto de Curitiba, criado para acompanhar os dias que o ex-presidente ficará detido na cidade.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. De acordo com a Lava Jato, o apartamento foi repassado para o ex-presidente como forma de propina da empresa OAS. Segundo a investigação, líder-mor petista teria sido beneficiado com mais de R$ 2 milhões em troca de contratos governamentais.

O repasse foi confirmado pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também preso. Lula, entretanto, nega que o triplex seja dele e, em discurso antes de se entregar para a PF, disse que o juiz Sérgio Moro “mentiu” ao condená-lo e destacou que não perdoa os que passaram para a sociedade que “a ideia de que sou um ladrão”.