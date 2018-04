O ex-presidente Lula se apresentou à Polícia Federal, no início da noite deste sábado (7), em cumprimento a um mandado de prisão. No momento de sua entrega, várias cidades ao redor do país testemunharam manifestações a favor da prisão do petista com buzinaços e fogos de artíficios. Os atos foram registrados em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte.

Na capital federal, as comemorações puderam ser ouvidas em Águas Claras, Brasilândia e regiões da Zona Sul e Norte e do PLano Piloto. Em São Paulo, em bairros como Paraíso, Higienópolis e Pinheiros também houve manifestações, assim como na capital mineira, Belo Horizonte, e em bairros da Zona Norte (Espinheiro) e Zona Sul (Setúbal), do Recife.

Foguetório, panelaço, buzinaço gritos e assobios. BH comemora! Lula está preso! pic.twitter.com/xK8Wax1N8o — Marble cec (@MarbleCec) 7 de abril de 2018