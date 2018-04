Vítima chegou ao hospital consciente e orientada Reprodução

Uma integrante do Movimento Sem Terra (MST) foi baleada nesta sexta-feira (6) durante protesto contra a prisão do ex-presidente Lula em Alhandra, na Paraíba. De acordo com nota do MST, o responsável pelo disparo ainda não foi identificado.

O caso ocorreu na BR-101, onde há um bloqueio do MST. Ato semelhante foi feito na BR-232 e em várias estradas do país.

Um motorista teria furado o bloqueio, sacado a arma e atirado em Lindinalva Pereira de Lima Filha. A vítima foi levada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

O hospital informou à imprensa local que Lindinalva chegou consciente e orientada. O suspeito fugiu do local.

