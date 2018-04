Troca de figurinhas aconteceu durante a sessão na Alerj Reprodução/Twitter/@marcellofalcao

Uma publicação no Twitter tem chamado a atenção pela inusitada ação de assessores dos deputados estaduais do Rio de Janeiro. Durante a sessão na Assembleia Legislativa dessa quarta-feira (4), em vez de trabalhar, os assessores aparecem trocando figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Na imagem, é possível ver que eles aproveitaram uma parte vazia do plenário para completar seus álbuns, enquanto a deputada Martha Rocha (PDT) discursava sobre um projeto de decreto legislativo que discute se policiais civis podem dar aulas enquanto estão na Polícia Civil.

A denúncia foi feita pelo internauta Marcello Falcão. Na publicação, ele diz que "os deputados ao invés de estarem trabalhando e fazendo jus ao salário superior a 25 MIL REAIS [sic], estão trocando e colando figurinha da Copa do Mundo em meio à votação". Pela mesma rede social, a Alerj se posicionou negando se tratar de parlamentares e pontuando que o fato aconteceu durante o intervalo das votações.

"Essas imagens chegaram até nós e cabe esclarecimento: as pessoas nessas fotos não são deputados, mas assessores de dois deles. A troca de figurinhas não é justificável, mas aconteceu durante um intervalo da sessão dessa quarta-feira que durou mais de 1h. Portanto, não aconteceram em meio à votação", justificou a assessoria de imprensa da Alerj.

Não satisfeito com a resposta, Marcello complementou a denúncia com um vídeo, mostrando a prática dos assessores enquanto ocorria sessão legislativa. Ainda não se sabe as equipes de quais deputados os dois fazem parte.