O governador Paulo Câmara (PSB) refutou, nesta terça-feira (3), a tese de que o avião do ex-governador Eduardo Campos teria sido sabotado. O assunto foi levantado nesta segunda (2), pelo advogado e irmão do ex-governador Antônio Campos, que disse ter sido procurado por peritos que acompanham a investigação do acidente ocorrido em 2014 e que eles teriam relatado que o Speed Sensor da aeronave foi desligado.

Questionado sobre como avaliava a questão abordada por Antônio, Paulo Câmara disse que não vai 'entrar neste tipo de declaração'. “Estou aguardando o pronunciamento das autoridades competentes. Temos que confiar nas polícias, estamos esperando resultados oficiais, é isso que vale”, salientou o governador.

Nesta segunda, Antônio protocolou uma petição nos autos do inquérito da Polícia Federal sobre a suspeita e relatou que vai dar conhecimento a outros órgãos da Justiça sobre o que chamou de “fato novo”.

“O Speed Sensor da aeronave a toda evidência foi desligado, intencional ou não intencionalmente, sendo essa última hipótese de não intencional improvável, o que caracteriza que o avião foi preparado para cair, o que caracteriza sabotagem e homicídio culposo ou doloso. Tal fato é grave e relevante na investigação da causa do acidente podendo mudar o curso da investigação”, destaca um trecho do documento apresentado pelo advogado.