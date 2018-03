Deputado Jean Wyllys Reprodução/Instagram

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL) saiu em defesa de Lula, após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir adiar o julgamento do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente. Uma parte dos brasileiros criticou o adiamento da Corte sobre um dos assuntos mais questionados na política do país: Lula será preso ou não?

O psolista disse que quem não entende de Direito não sabe que ninguém pode ser considerado culpado até que os recursos e apelações possíveis tenham sido esgotadas, conforme está escrito na Constituição. Ao explicar uma decisão do STF de 2016 que permite que uma pessoa seja presa mesmo antes de ser "legalmente culpada", Jean falou que os advogados de Lula apresentaram o habeas corpus para "impedir a violação de um direito constitucional".

"A maioria dos ministros votou pela admissibilidade do recurso, mas a sessão acabou muito tarde e o tribunal não chegou a tempo de julgar o mérito. A sessão foi adiada para o dia 4 de abril, de modo que Lula poderia ser preso na próxima segunda-feira (26), antes de que o Supremo tomasse a decisão definitiva sobre o habeas corpus. Como a ministra Rosa Weber explicou com clareza, isso significaria prejudicar o cidadão apenas porque os juízes não tiveram tempo para ficar até mais tarde e decidir. Lula não será preso na segunda", explicou.

O deputado falou que o adiamento do julgamento foi "uma vitória" mesmo que provisória. "O STF deverá finalmente decidir se garante os direitos constitucionais de Lula ou permite que os inimigos da democracia usem o judiciário para prender o candidato que lidera as pesquisas, valendo-se de um processo sem provas. Ao menos até então, os golpistas não terão a foto que queriam: a de Lula preso", pontuou.