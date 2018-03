Diversos internautas comentaram na postagem criticando a postura da pré-candidata Facebook/Reprodução

A pré-candidata à Presidência da República Marina Silva (Rede) gerou polêmica em uma postagem feita em seu blog e compartilhada em seu perfil nas redes sociais. Marina usou uma foto de Marielle Franco, vereadora executada no último dia 24 no Rio de Janeiro, para ilustrar a postagem, mas o conteúdo do texto é, sobretudo, sobre uma série lançada na Netflix falando da Operação Lava Jato. Alguns internautas chegaram até a comparar a foto que ela usou com a da divulgação da série, "Mecanismos", disponível desde essa sexta-feira (23) no serviço de streaming.

Marina Silva não falou diretamente o nome do seriado, nem onde ele seria lançado, mas durante sete vezes citou o título, colocando a palavra em itálico, durante o texto. "O cineasta José Padilha definiu bem em um artigo – que agora é lançado como seriado: há um mecanismo de exploração da sociedade, do qual o sistema político corrompido é um aspecto cada vez visível", diz a pré-candidata em um trecho do artigo.

Em uma outra parte da postagem, Marina Silva cita Marielle Franco. "Quando recebi a notícia do seu assassinato, logo me veio na memória a triste lembrança das mortes de Chico Mendes, irmã Dorothy e tantos outros, cuja busca de justiça foi interrompida por um ato de violência extrema. Sim, pois a luta por justiça e contra a discriminação, no Brasil, sempre foi e continua sendo punida com a morte. Nosso país tem dificuldades históricas de lidar com a igualdade.", escreveu. "As causas de Marielle são lutas contra o mecanismo, pois todos sabemos: o dinheiro que remunera o crime é o mesmo que financia o arbítrio policial, as milícias e grupos de extermínio. E todos estão ligados aos propinodutos da corrupção", continuou Marina.

Em sua página no Facebook, os internautas não receberam bem a postagem e fizeram diversos comentários criticando Marina. "Marina está usando a morte de Marielle pra fazer propaganda de produção da Netflix. Nojo", escreveu um. "Quanta escrotidão! Usar a memória da Marielle pra fazer propaganda de uma série que mente descaradamente e que faz a caveira da Esquerda!", criticou outro. "Não vale tudo pra ganhar uma eleição, começando por utilizar a imagem de uma ativista morta pra divulgar um filme. isso é coisa de gente mau caráter", concluiu uma internauta.