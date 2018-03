Reprodução/Facebook

O clã dos Bolsonaro vai aumentar. O próprio deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC), filho do pré-candidato a presidente, compartilhou uma notícia no seu facebook sobre a sua mãe, Rogéria Bolsonaro. Filiada ao PSL, ela pretende disputar uma vaga de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A informação é do jornal Extra.

Rogéria já foi vereadora, no ano de 1996, onde atuou por dois mandatos. A ideia da candidatura se deu com a pretensão de Flávio Bolsonaro disputar uma vaga no Senado, o que vai abrir espaço para a mãe na assembleia. O vereador Carlos Bolsonaro (PSC), também filho de Bolsonaro, deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Também compõe a família o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC), que se encontra em seu primeiro mandato na Câmara. Por sua vez, Jair Bolsonaro já cumpre o sétimo mandato na Câmara dos Deputados, ou seja, passará 28 anos ininterruptos no cargo parlamentar.