Correspondências são enviadas ao Instituto Lula Roberto Stuckert

De acordo com o colunista da Revista Época Murilo Ramos, o ex-presidente Lula recebe, em média, cinco cartas com pedidos de namoro por dia. As correspondências são encaminhadas para o Instituto Lula e, em alguns casos, contém até fotos das pretendentes.

Há um ano, Lula é viúvo da ex-primeira dama Marisa Letícia. Ela faleceu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).