Uma operação criminosa na Penitenciária Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá, Grande Recife, na noite da quarta-feira (13), resultou em um sargento da Polícia Militar (PM) morto e fuga de presos. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindasp), entre os foragidos está José Maria Pedro Rosendo Barbosa, condenado por ser o mandante do assassinato do promotor de Itaíba Thiago Faria Soares, crime que chocou Pernambuco.

O fato ocorreu por volta das 20h30. O Sindasp informou que criminosos de fora do presídio atiraram contra a guarda externa entre duas das guaritas. O sargento da PM identificado como Rinaldo Azevedo Campelo teria sido atingido na cabeça neste momento. O oficial ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os agentes penitenciários deram início a uma contagem de presos para saber quantos fugiram, mas, por determinação do governo, a totalidade de presos será averiguada na manhã desta quinta-feira (14). O Sindasp só confirmou as fugas do fazendeiro José Maria Pedro Rosendo e um detento de vulgo Monteiro.

Um tronco de uma árvore chegou a ser colocado na estrada, para dificultar a captura dos fugitivos. O presidente do Sindasp, João Carvalho, denuncia que havia um efetivo insuficiente para evitar a ocorrência. “Existem apenas sete agentes penitenciários e apenas 40% das guaritas ativadas de policiais militares”, assinalou. A penitenciária possui 12 guaritas. Carvalho acrescenta ainda que a equipe da Radiopatrulha, que dá cobertura na área externa, foi retirada para uma ação fora da ilha.

José Maria Pedro Rosendo foi condenado a 50 anos e quatro meses de reclusão. Segundo a acusação, ele foi o mandante do assassinato do promotor Thiago Faria Soares e das tentativas de homicídio contra Mysheva Freire Ferrão Martins e Adautivo Elias Martins, ocorrido no dia 14 de outubro de 2013, na PE-300, entre Itaíba e Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. O motivo do crime teria sido desavenças entre o fazendeiro e o casal de noivos Thiago Faria e Mysheva Freire que disputavam o direito de propriedade da Fazenda Nova, em Águas Belas. O LeiaJá aguarda posicionamento da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), Polícia Civil e Polícia Militar sobre a ocorrência na penitenciária.

