O prazo se encerra nesta sexta-feira (30) Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O ganhador do prêmio de R$ 22 milhões da Mega-Sena está correndo o risco de ficar sem o dinheiro. É que o apostador, da cidade de São Sebastião, em São Paulo, ainda não retirou o dinheiro. O prazo se encerra nesta sexta-feira (30).

O sorteio do concurso 2.074 foi feito no dia 1° de setembro. O vencedor fez uma aposta que custa R$ 3,50 na lotérica A Milionária, na área central da cidade. As dezenas sorteadas foram 08 - 18 - 23 - 37 - 42 - 58. Um apostador de Minas Gerais também acertou os números e já retirou o prêmio.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso o dinheiro não seja retirado até a tarde da sexta-feira, a "bolada" será repassada ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).