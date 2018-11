Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

Depois de ser notificada pela 15ª Vara Federal Cível da Justiça Federal de Belo Horizonte, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou o novo valor da passagem do metrô do Recife. A tarifa, que era de R$ 3, já voltou a custar R$ 1,60. O novo preço está valendo desde as 5h desta sexta-feira (23).

Mais de 400 mil pessoas utilizam o sistema de transporte diariamente. A decisão da redução do preço da passagem foi assinada pela juíza Maria Edna Fagundes Veloso, na última segunda-feira (19). Além do Recife, a ordem judicial também vale para Belo Horizonte, Natal, Maceió e João Pessoa.

