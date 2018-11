O ex-marido da vítima teria sido o responsável pelo ataque Facebook/Reprodução

Uma grávida de 35 anos foi morta com um tiro de flecha na segunda-feira (12) em Londres, no Reino Unido. O ataque aconteceu dentro da casa de Sana Muhammad, que estava com oito meses de gestação. O bebê conseguiu sobreviver.

De acordo com o jornal britânico "Evening Standard", o marido e os cinco filhos presenciaram o crime. Ainda segundo a publicação, o assassino usou uma besta – um tipo de arco usado para disparar flechas na horizontal.

Imtiaz Muhammad, marido da vítima, afirmou que o suspeito estava escondido no quintal da casa da família antes do disparo. "Ele me encarou, estava prestes a atirar, então corri para dentro de casa. Minha mulher estava lavando louça, e eu gritei 'corre, corre, corre'", relatou em entrevista ao "Evening Standard".

Apesar de a flecha ter atingido a barriga de Sana Muhammad, o bebê não foi acertado. A vítima passou por uma cesárea de emergência para tentar salvar a criança. Ela morreu três horas depois, mas o bebê sobreviveu e recebeu o nome de Ibrahim.

Segundo o "The Guardian", um homem que é ex-marido da vítima teria sido o responsável pelo ataque. Ele foi identificado como Ramanodge Unmathallegadoo, de 50 anos, e está detido. Na quinta-feira (15), ele deve comparecer ao Tribunal Criminal Central de Londres e Gales.