Uma mulher internada no hospital San Giovanni Bosco, em Nápoles, apareceu em um vídeo publicado no Facebook no último sábado (10) completamente cercada por formigas.

O conselheiro regional Francesco Emilio Borrelli, que recebera reclamações dos cidadãos, denunciou o caso formalmente e disse que "são inaceitáveis as condições da paciente", uma cingalesa de 71 anos que estava entubada.

Já o governador da Campânia, Vincenzo De Luca, afirmou que faltou vigilância no hospital e prometeu "rigor máximo" para punir os responsáveis. O médico e três enfermeiros que estavam em serviço no dia do acontecido já foram suspensos. A mulher, que apresentava doenças crônicas, se sentiu mal enquanto visitava a filha na Itália e teve de ser internada.

"Símbolo da degradação e da perda de eficiência das condições de trabalho nas quais se encontra a saúde na Campânia", disse a Confederação Geral Italiana do Trabalho (Cgil) em Nápoles.

Não é a primeira vez que um episódio do tipo acontece na região. Em junho do ano passado, a imagem de uma mulher deitada em um leito do hospital San Paolo, também em Nápoles, coberta de formigas provocou indignação e colocou em xeque o sistema de saúde na Itália.

