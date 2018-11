Vista do tribunal de Tulle GEORGES GOBET

O julgamento da mãe que escondeu seu bebê durante dois anos no porta-malas de um carro começou nesta segunda-feira (12) na França. O caso foi revelado em outubro de 2013, quando a mãe da menina levou o carro a uma oficina e um mecânico fez a descoberta.

A menina sobreviveu e este mês completará sete anos, mas sofreu sequelas permanentes. De acordo com um exame realizado em 2016 ela tem "um déficit funcional de 80%" e "um autismo provavelmente irreversível".

O mecânico, alertado por sons estranhos, citou uma "cena horrível" e contou que ao abrir o porta-malas viu uma menina coberta de excrementos, incapaz de manter a cabeça erguida, "pálida como um fantasma".

As autoridades explicaram que 15 ou 30 minutos a mais e a menina teria sofrido um "grande risco" pela falta de oxigênio. O comportamento da mãe intrigou a polícia porque ela parecia "tranquila", como se a descoberta do bebê fosse uma "libertação", segundo o mecânico.

A mãe e o pai da criança foram detidos para interrogatórios. O pai, que afirmou que não sabia da gravidez da mulher nem da presença do bebê no veículo, foi liberado. "Nenhum elemento demonstrou que estivesse a par", concluíram os investigadores.

O caso, conhecido como "Serena", o nome que a mãe deu ao bebê, "desafia a imaginação", admitiu o promotor responsável pela investigação. O casal tinha outros três filhos, com idades entre 6 e 12 anos, todos matriculados em escola e integrados normalmente à sociedade.

A mãe, que atualmente tem 50 anos, pode ser condenada a até 20 anos de prisão. A menina vive atualmente com uma família de acolhimento. Os outros filhos do casal, agora com idades entre 11 e 17 anos, foram devolvidos aos pais depois de passar um período com famílias de acolhimento.