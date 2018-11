Um veículo de transporte público é bloqueado pela queima de pneus e barricadas colocadas pelos manifestantes durante um protesto em Mufakose, Harare, em 6 de julho de 2016 STRINGER

Quarenta e sete pessoas morreram na batida entre dois ônibus em uma estrada que liga a capital do Zimbábue, Harare, ao povoado oriental de Rusape, indicou um porta-voz da polícia.

"Confirmamos que 47 pessoas morreram em um acidente de estrada na área do quilômetro 166 na estrada de Harare-Mutare", disse o porta-voz da polícia, Paul Nyathi.

O jornal The Herald indicou em um tuíte que as imagens da cena do acidente eram chocantes demais para serem publicadas.

Os acidentes de trânsito são comuns no Zimbábue, onde as vias estão cheias de buracos por conta de anos de falta de investimentos e da negligência. Contudo, a estrada onde a fatalidade aconteceu foi recapeada recentemente.

Em junho de 2017, 43 pessoas faleceram em um acidente de ônibus no norte do país, na estrada que leva à Zâmbia.