Um churrasco de amigos em Garça-SP acabou viralizando devido a um acontecimento incomum. Um carro caiu na piscina durante a festa, mobilizando todos os participantes para fazer a retirada.

Mais de dez pessoas participam do resgate, dentro e fora da piscina. A mulher que grava o vídeo dá instruções como "pula na piscina" e "empurra na frente". Outra mulher aparece nas imagens tirando uma grade de cerveja do porta- malas para diminuir o peso do veículo.

A Polícia Militar confirmou ao G1 que o fato ocorreu no domingo (4), porém nem a corporação nem o Corpo de Bombeiros foram acionados. Não há informação de feridos.

