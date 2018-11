O número de animais silvestres como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios caiu 60% entre os anos 1970 e 2014 no mundo. O motivo é em decorrência da ação humana, de acordo com o estudo “Living Planet Report”, publicado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF).

O estudo teve como base o acompanhamento de 16.700 populações de 4 mil espécies, com uso de câmeras, análise de pegadas, programas de investigação e ciências participativas. Além disso, o estudo constatou que o aumento de lixo plástico nos oceanos interfere na qualidade de vida de várias espécies. Como por exemplo, as aves marinhas, já que na década de 60 apenas 5% das aves tinham partes de plástico no estômago. Hoje a taxa é de 90%.

A WWF também afirmou que, em nível mundial, só 25% dos solos estão livres de ações do homem. Em 2050, o índice será de 10%. O que significa que, sem florestas, muitos animais, como o tatu-bola, podem ser extintos.

O Brasil foi um dos países estudados no relatório, já que a floresta amazônica está diminuindo cada vez mais, além do Cerrado em decorrência do avanço da agricultura e pecuária.

Por ano, uma área equivalente a 1,4 milhão de campos de futebol de área verde saem do mapa em consequência do desmatamento. Ainda segundo o estudo, o desmatamento da Amazônia já chegou a 20%. Caso chegue a 25%, não será possível recuperar o equilíbrio da floresta amazônica.