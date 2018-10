Durante o depoimento, a vítima negou que tivesse sido agredida pelo marido TV Centro América/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (25) por agredir a esposa em um estacionamento que fica em frente à delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM). De acordo com a polícia, a mulher havia pedido medidas protetivas há uma semana.

A prisão aconteceu após um funcionário do estacionamento avisar aos policiais sobre a agressão. Durante a abordagem, o suspeito estava armado e a vítima gritando por socorro. Na delegacia, os policiais descobriram que a vítima entrou com pedido de medidas protetivas no último dia 19 de outubro.

Segundo a polícia, as medidas foram decretadas pelo poder judiciário, mas o suspeito ainda não havia sido notificado. Durante o depoimento, a vítima negou que tivesse sido agredida pelo marido, mas uma equipe da delegacia recebeu um vídeo que mostrava a agressão. O homem foi autuado em flagrante pelo crime lesão corporal dentro da lei Maria da Penha.