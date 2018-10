Shandely Rauan Menezes de Barros (à esquerda) e Italo Kervelin de Melo Barbosa Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco, através da Delegacia do Cordeiro, prendeu dois homens suspeitos de serem assaltantes de carro. Segundo a polícia, o foco da dupla eram motoristas de aplicativos.

Os presos foram identificados como Italo Kevellin de Melo Barbosa, de 20 anos, e Schandely Rauan Menezes de Barros, 25. A prisão em flagrante ocorreu na última terça-feira.

Os dois já eram investigados por diversos assaltos a veículos no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Eles foram pegos quando tentavam roubar um carro com a ajuda de um terceiro suspeito, que conseguiu fugir.

Com a dupla, a polícia apreendeu um revólver calibre 32. Os dois foram autuados por tentativa de assalto e formação de quadrilha. Italo e Schandely foram encaminhados para audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada na manhã desta quarta-feira (24).Caso outras vítimas reconheçam os assaltantes, podem entrar em contato com a polícia pelo número 3184-4309.