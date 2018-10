Filhote estava desabilitado em virtude do confinamento na gaiola Divulgação/Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

Agentes do Grupamento de Apoio ao Meio Ambiente e da Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, aplicaram um auto de infração contra o petshop Vap Vegetal, no bairro de Prazeres, por venda irregular e maus tratos de animais. No local, um filhote de cachorro da raça rottweiler foi encontrado debilitado dentro de uma gaiola de passarinho.

A fiscalização ocorreu na tarde da quarta-feira (17) após denúncia feita através das redes sociais da prefeitura. Foi aplicada uma multa de R$ 5 mil. Relatórios sobre as demais irregularidades serão encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental (CVA) e à Vigilância Sanitária para serem tomadas as devidas providências.

Foram encontrados mais de 60 ratos brancos em um aquário de aproximadamente um metro, pássaros nacionais, peixes em garrafas pet de 275 ml e o filhote de rottweiler na gaiola. Segundo a prefeitura, o cachorro estava desabilitado em virtude do confinamento da gaiola.

Além dos maus tratos, a loja funcionava como petshop, mas não tinha licença para atuar nesse tipo de comércio. O proprietário do estabelecimento disse que desconhecia a lei que proíbe a exposição e venda em gaiolas. Ele foi orientado a colocar os animais em locais adequados e tem 20 dias para apresentar defesa.