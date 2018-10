A carteira pertencia a um sargento que presentou o desempregado com R$ 500 Divulgação/PMDF

A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal foi acionada para uma ocorrência incomum na última segunda-feira (8). Um homem que havia acabado de ter o pedido de empréstimo recusado em um banco procurou os policiais para devolver uma carteira de R$ 3,4 mil encontrada na rua.

Walter Hudson dos Santos, de 47 anos, motorista desempregado, havia tentando um empréstimo de R$ 250 em uma agência bancária. Quando deixou o local, viu no chão uma carteira com notas de R$ 100 para fora.

Coincidentemente, ao procurar a PM para pedir ajuda, descobriu que a carteira pertencia a um PM aposentado, o sargento José Pedro da Silva, de 50 anos. O sargento tinha ido à agência para pagar as contas da família.

O desempregado contou ao G1 que em nenhum momento pensou em ficar com dinheiro. Após o ocorrido, a própria PM do Distrito Federal propôs um encontrou entre Walter e o sargento. O policial aposentado presenteou o homem com R$ 500. O valor será usado para comprar alimentos, gás de cozinha e remédios para a mãe.