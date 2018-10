De acordo com a polícia, as agressões começaram após a criança chorar Reprodução/RBS TV

Um professor está sendo investigado pela Polícia Civil suspeito de ter agredido um bebê de um ano e 11 meses em uma creche municipal de Estrela, no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, as agressões começaram após a criança chorar.

"Ele gritou com a criança para ela parar de chorar, mas ela não parou. Aí, em um primeiro momento, ele pegou a criança no colo e apertou um pouquinho para ver se a criança parava de chorar. Como a criança não parou, ele pegou ela, levantou para cima, bem alto, e caminhou pela sala, para lá e pra cá, sacudindo", explicou o delegado José Romaci Reis em entrevista ao portal G1.

Testemunhas contaram à polícia que após isso, o professor levou a criança até uma sala para trocar a fralda e a roupa. Ao chegarem no local, as monitoras viram que a sala estava escura e encontraram o homem debruçado sobre a criança, abafando o choro dela. As funcionárias afastaram a criança do agressor e, no dia seguinte, a família levou o menino até Porto Alegre, onde ele passou por um exame de corpo de delito.

De acordo com a mãe do bebê, o comportamento dele mudou. "De noite, ele chora bastante, acorda no meio da madrugada e chora muito. Às vezes, a gente não consegue acalmar ele. Ele chora, às vezes, por uma hora até que a gente consegue acalmar ele", contou a mãe em entrevista ao G1.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o professor foi afastado e demitido. Ele trabalhava para o município há quatro anos e dava aula para cerca de 500 crianças em sete escolas. Segundo familiares do docente, esse não é o comportamento habitual dele e, recentemente, ele foi diagnosticado com transtornos mentais. Ainda de acordo com a família, o homem está internado para tratamento.