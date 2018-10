O astrobiólogo francês Cyprien Verseux, que vive em uma base na Antártida, postou uma foto do seu almoço no Twitter que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (3). Na imagem, o pesquisador mostra o seu espaguete completamente congelado por conta do clima do local, que chega a 70 graus negativos.

Verseux é o líder de um grupo de 13 pesquisadores que estão vivendo isolados na base ítalo-francesa Concordia, no rigoroso inverno da Antártida. Todos eles fazem parte do Programa Nacional de Pesquisa na Antártida (PNRA).

O pesquisador francês tentou almoçar do lado de fora da base em que vive, mas o seu espaguete congelou antes de conseguir dar a primeira garfada. Além disso, o mais curioso é que o garfo ficou suspenso no ar, preso apenas pelo macarrão congelado.

Em outra foto, Verseux mostra a sua tentativa de quebrar um ovo em uma frigideira. No entanto, a gema e a clara do ovo ficaram congeladas no ar. Na base Concordia, onde os pesquisadores fazem estudos nas áreas de glaciologia, química e física, as condições de trabalho são complexas. No inverno antártico, que vai de maio até outubro, a temperatura pode chegar a 80 graus negativos. Já no verão, entre novembro e janeiro, é registrado no continente até 45 graus negativos.

Os pesquisadores também enfrentam as fortes rajadas de vento e falta de oxigênio devido à altitude.

Da Ansa