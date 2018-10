O suspeito fugiu, mas foi localizado a 370 quilômetros do local do crime Odessa Police Department

Um homem de 29 anos foi preso após colar os olhos e a boca da sua própria filha de 1 ano porque ela não parava de chorar. Segundo a mãe da criança, o homem também colocou a bebê embaixo de uma pilha de travesseiros. O caso aconteceu na cidade de Odessa, no Texas, nos Estados Unidos.

A mãe chamou a polícia e contou, ainda, que Johnnie Lee Carter havia batido na cabeça da criança antes de colar os olhos e a boca do bebê. O suspeito fugiu, mas foi localizado a 370 quilômetros do local do crime. Informações do The Dallas Morning News apontam que o homem já tinha passagem pela polícia por violência doméstica.

A bebê foi levada para o hospital e precisou ser medicada. Dois dias depois, recebeu alta. Tanto a criança quanto os irmãos dela, um de 2 anos e outro de 2 meses, estão sob os cuidados do Serviço de Proteção da Criança.