Uma universitária brasileira de 22 anos foi duramente espancada em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, pelo namorado no domingo (23). Erick Bretz, de 25 anos, também é brasileiro e está preso desde o dia da agressão.

Segundo Melissa Gentz, no domingo ela estava na casa de Eric assistindo a um filme e ele começou a beber. Segundo a jovem, como ele usa remédios para dormir, não pode ingerir bebida alcoólica. “Depois de um tempo ele começou a ficar agressivo. Pedia sem parar o meu celular. Ele ficou elétrico. Eu queria dormir porque no outro dia eu tinha aula. Eu queria ir embora e ele não deixava”, disse a estudante em entrevista ao portal G1.

“Ele apertava o meu rosto, chutou o meu rosto, me puxou pelos cabelos pelo apartamento. Ele bateu a minha cara no chão”, detalhou a jovem. Depois de um tempo, Melissa conseguiu se livrar de Eric e se trancou no banheiro. Em seguida, o homem arrombou a porta e, para se desvencilhar dele, a estudante entreou o celular e correu para a portaria do prédio.

O porteiro chamou a polícia e uma ambulância para socorrê-la. Depois de receber atendimentos médicos, Melissa foi até o apartamento de Erick acompanhada de dois policiais. O jovem estava dormindo e foi preso. Foi estipulada uma fiança de US$ 60 mil dólares – o que equivale a cerca de R$ 240 mil- para que o rapaz seja solto. Caso o pagamento aconteça, ele terá de entregar o passaporte para responder ao processo nos Estados Unidos.

De acordo com Melissa Gentz, esse não foi o primeiro episódio de ciúmes. O casal estava junto há 3 meses. "Ele gritava, me ameaçava, dizia que eu era louca, que eu era surtada. Eu não podia ficar sem o meu celular porque como moro fora eu preciso do celular", disse a jovem.