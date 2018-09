O suspeito deve ser indiciado por estupro de vulnerável Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 48 anos foi preso na quinta-feira (20) suspeito de estuprar a própria neta em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, há a suspeita de que o crime acontecia há pelo menos três anos. A criança atualmente tem 11 anos. O homem negou as acusações.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima foi quem descobriu o crime. Ela era casada com o filho do suspeito. "Há cerca de três semanas, ela mexeu no celular da menina e viu em uma conversa com o avô fotos do órgão genital dele e dela. Então ela procurou a delegacia", explicou a delegada Ana Cristiana Hasegava, responsável pelo caso, em entrevista ao portal G1.

A criança prestou depoimento e confirmou os abusos. Ela disse que não era ameaçada nem agredida, e que o homem apenas dizia que ela ia "perdê-lo" caso contasse alguma coisa. O homem nega. "Ele disse que a menina pegou o celular dele e começou a mandar mensagens para o dela, inclusive fotos do órgão genital dele", afirmou a delegada. O suspeito deve ser indiciado por estupro de vulnerável e, se condenado, por pegar uma pena que varia entre 8 e 15 anos.