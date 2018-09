Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) divulgado nesta quinta-feira (20) confirmou que a advogada Tatiane Spitzner, 29 anos, foi morta por asfixia mecânica, e não pela queda do quarto andar do prédio. O exame de necropsia aponta, ainda, que houve esganadura com sinais de crueldade. Tatiane foi morta no dia 22 de julho. O marido, Luis Felipe Manvailer, de 32 anos, é acusado pelo crime e está preso.

Informações da Folha de São Paulo apontam que o diretor do IML, Paulino Pastre, confirmou que Tatiane morreu e, depois, foi jogada do edifício onde morava com o marido em Guarapuava, no Paraná. Luis Felipe foi denunciado por homicídio qualificado (por feminicídio, motivo fútil, meio cruel e dificultar defesa da vítma), por fraude processual (por ter tentado alterar a cena do crime ao recolher o corpo da esposa) e por cárcere privada - pois ele impediu que ela fugisse.

Imagens de câmeras de segurança do prédio onde o casal morava mostram uma sequência de agressões feita contra ela pelo marido antes da queda do 4º andar. Às 2h34 do dia 22 de julho, um carro branco para em frente ao edifício. Nele estão Mainvailer e Tatiane. É possível notar que o homem desfere tapas contra a ela, puxando-a e empurrando-a na sequência. Em um momento chega a abrir a porta, mas ela é fechada na sequência. Outras imagens mostram quando o homem continua as agressões contra a mulher no estacionamento, no momento da chegada ao prédio. Ela tenta correr, mas é alcançada por ele, que a imobiliza.

Tatiane continua sendo atacada enquanto sobe para o apartamento. Às 3h01, já após a queda, ele sobe pelo elevador carregando o corpo da vítima, que foi recolhido por ele da calçada e posto no interior do apartamento. No elevador, ele demonstra desespero e tem manchas de sangue na camisa. Quatro minutos depois de retirar o corpo do elevador, ele volta com um pano com o qual parece limpar vestígios de sangue. Às 3h07, ele desce para o estacionamento e sai de carro, enquanto a polícia já estava na portaria do prédio para apurar o que havia acontecido.

Luiz Felipe Manvailer foi preso na madrugada do crime após se envolver em um acidente na Rodovia BR-277, no sentido de Foz de Iguaçu. Segundo a polícia, o suspeito tentava fugir para o Paraguai.O delegado Bruno Miranda Maciozeki, responsável pelo caso, afirmou que as evidências contra o marido são decisivas. "Ele retirou o corpo do local e apagou as manchas de sangue no hall do edifício. As imagens do circuito interno de monitoramento do prédio mostram agressões brutais contra a vítima na garagem antes da queda", conta o delegado. A defesa do professor nega que ele tenha praticado o crime.